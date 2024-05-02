Из-за высокой смертности в Ростовской области оштрафовали больницу

Фото: Ростов ру

Суд оштрафовал ГБУ РО ЦРБ в Боковском районе Ростовской области за высокую смертность пациентов. Информацию об этом сообщили в региональном Росздравнадзоре 2 мая.Ведомство организовало проверку в больнице из-за сведений о росте больничных летальных исходов от инфаркта миокарда. Также появились данные о снижении случаев выявления на ранних стадиях злокачественных новообразований на 3% за год.Кроме того, стало известно о случае, когда пациент с подозрением на онкологическое заболевание не был вовремя направлен к врачу.- Согласно российскому законодательству, срок проведения консультации врачами-специалистами в случае подозрения на наличие онкологического заболевания не должен превышать 3 рабочих дня, - сообщили в Росздравнадзоре по Ростовской области.Сотрудники ведомства указали медучреждению на то, что каждый смертельный случай от инфаркта должен подвергаться проверке и анализу.Шолоховский районный суд согласился с доводами Росздравнадзора и привлек ГБУ РО ЦРБ в Боковском районе к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» и назначил штраф в размере 160 тысяч рублей.