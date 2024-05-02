Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за высокой смертности в Ростовской области оштрафовали больницу

Из-за высокой смертности в Ростовской области оштрафовали больницу
Суд оштрафовал ГБУ РО ЦРБ в Боковском районе Ростовской области за высокую смертность пациентов. Информацию об этом сообщили в региональном Росздравнадзоре 2 мая.

Ведомство организовало проверку в больнице из-за сведений о росте больничных летальных исходов от инфаркта миокарда. Также появились данные о снижении случаев выявления на ранних стадиях злокачественных новообразований на 3% за год.

Кроме того, стало известно о случае, когда пациент с подозрением на онкологическое заболевание не был вовремя направлен к врачу.

- Согласно российскому законодательству, срок проведения консультации врачами-специалистами в случае подозрения на наличие онкологического заболевания не должен превышать 3 рабочих дня, - сообщили в Росздравнадзоре по Ростовской области.

Сотрудники ведомства указали медучреждению на то, что каждый смертельный случай от инфаркта должен подвергаться проверке и анализу.

Шолоховский районный суд согласился с доводами Росздравнадзора и привлек ГБУ РО ЦРБ в Боковском районе к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)» и назначил штраф в размере 160 тысяч рублей.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.