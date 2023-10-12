Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области без вести пропал 61-летний Роберт Беджанян

В Ростовской области без вести пропал 61-летний Роберт Беджанян
В Ростовской области без вести пропал 61-летний Роберт Беджанян. О местонахождении мужчины нет информации больше трех месяцев.

Роберт пропал 8 июля в хуторе Веселая Бахмутовка Октябрьского района. Вот уже три месяца мужчина не выходит на связь. Родственники объявили его в розыск в надежде найти живым и невредимым.

На вид ему - около 60 лет, рост - 165 сантиметров, среднего телосложения, с короткими седыми волосами и залысиной. На Роберте были надеты серая ветровка, спортивные штаны синего цвета с белыми прошивками, на ногах - черные резиновые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 8-800-550-10-54 или 112.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.