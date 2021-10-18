В Ростовской области без вести пропал 36-летний мужчина

В Ростовской области разыскивают пропавшего Владимира Лазуренко. О его местонахождении с 15 октября ничего не известно.Владимир ушел из дома, который находится в хуторе Русско-Прохоровском Красносулинского района. Домой он так и не вернулся, на связь не выходил. Обеспокоенные родственники пропавшего обратились в полицию. Спустя несколько дней к поиску присоединились волонтеры поискового отряда.Мужчина худощавый, его рост – 185 сантиметров, голубоглазый, волосы темные, с сединой. Из особых примет – татуировки на теле. В тот день на нем были серая водолазка, черные спортивные штаны, темные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Владимира Лазуренко, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.