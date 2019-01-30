Ростовских автомобилистов предупреждают о тумане и гололедице



Водителей в Ростове-на-Дону предупреждают об ухудшении погоды. Из-за перепада температур на дорогах ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщили в Госавтоинспекции области.



Автомобилистов призывают быть внимательными за рулём, соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами.



Пешеходы должен переходить дорогу только тогда, когда убедились в том, что все транспортные средства остановились. В условиях плохой видимости на одежду и сумки стоит повесить светоотражающие элементы.