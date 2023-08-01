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В Ростовской области 2 августа объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовской области 2 августа объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, 2 августа местами в Ростовской области ожидается неблагоприятная погода. В этот день пройдут сильные ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду.

В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, а также держаться подальше от аварийных деревьев и рекламных щитов. Пешеходам важно убрать все ненужные предметы из рук при переходе проезжей части. Риск попасть в серьезное ДТП на скользкой дороге значительно возрастает.
Фото: Rostov.ru
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