В Ростовской области 2 августа объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Согласно прогнозам синоптиков, 2 августа местами в Ростовской области ожидается неблагоприятная погода. В этот день пройдут сильные ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 23 метров в секунду.В этот период местным жителям следует быть аккуратнее. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, а также держаться подальше от аварийных деревьев и рекламных щитов. Пешеходам важно убрать все ненужные предметы из рук при переходе проезжей части. Риск попасть в серьезное ДТП на скользкой дороге значительно возрастает.