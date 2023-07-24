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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за непогоды
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно данным синоптиков, до конца суток 24 июля местами в донском регионе ожидаются сильные ливни в сочетании с дождем и градом. Порывы воздушных масс достигнут 23 метров в секунду.

В период непогоды местным жителям следует быть аккуратнее. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге. Пешеходам следует избегать ветхих деревьев, рекламных щитов и других непрочных конструкций.
Фото: Rostov.ru
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