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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней
В Ростовской области снова объявили штормовое предупреждение из-за ливней. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, утром и до конца суток 19 июля местами в Ростовской области ожидается неблагоприятная погода. В этот день ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой и градом. Порывы воздушных масс достигнут 24 метров в секунду.

В период непогоды местным жителям следует быть аккуратнее. Водителям не следует парковать машины возле ветхих деревьев и рекламных щитов. Пешеходам нужно быть внимательнее при переходе проезжей части, чтобы не попасть в серьезное ДТП. Все отвлекающие предметы на светофоре следует убрать в сумку.
Фото: Rostov.ru
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