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В Ростове жителям, чьи дома пострадали от удара беспилотника, предложат временное жилье

В Ростове жителям, чьи дома пострадали от удара беспилотника, предложат временное жилье

В Ростове жителям, чьи дома пострадали от удара беспилотника, предложат временное жилье.

После падения обломков дрона на улице Горсоветской в Ростове были зафиксированы повреждения фасада здания и шести квартир.

В связи с инцидентом в администрации Пролетарского района города был сформирован оперативный штаб.

Мэр города, Александр Скрябин, заявил о выделении средств из городского резервного фонда для предоставления неотложной финансовой помощи гражданам, а также на проведение работ по восстановлению поврежденных многоквартирных домов.

Администрация Пролетарского района Ростова-на-Дону сообщила, что ростовчане, чье жилье пострадало в результате атаки БПЛА, имеют возможность временно переехать в квартиры из маневренного жилищного фонда.

Для оформления переселения необходимо обратиться в Сектор по учету и распределению жилой площади администрации Пролетарского района (ул. Советская, 4, кабинет 119, телефон +7 (863) 523-18-11).
Фото: Donday
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