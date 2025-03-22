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В Ростове жителям, чьи дома пострадали от удара беспилотника, предложат временное жилье.После падения обломков дрона на улице Горсоветской в Ростове были зафиксированы повреждения фасада здания и шести квартир.В связи с инцидентом в администрации Пролетарского района города был сформирован оперативный штаб.Мэр города, Александр Скрябин, заявил о выделении средств из городского резервного фонда для предоставления неотложной финансовой помощи гражданам, а также на проведение работ по восстановлению поврежденных многоквартирных домов.Администрация Пролетарского района Ростова-на-Дону сообщила, что ростовчане, чье жилье пострадало в результате атаки БПЛА, имеют возможность временно переехать в квартиры из маневренного жилищного фонда.Для оформления переселения необходимо обратиться в Сектор по учету и распределению жилой площади администрации Пролетарского района (ул. Советская, 4, кабинет 119, телефон +7 (863) 523-18-11).