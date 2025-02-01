Жители частного сектора жалуются на глубокие ямы в Ростове

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В Ростове-на-Дону жители частного сектора продолжают выражать недовольство состоянием дорог. Как рассказал Игорь Н., местный житель, на улицах Горской, Боевом и Каляевском ямы достигают глубины 20 сантиметров.Игорь отмечает, что водители вынуждены маневрировать, чтобы не повредить колёса, объезжая ямы. Он также сообщил, что они неоднократно обращались в администрацию, но ямы так и не были отремонтированы.Местные жители шутят, что уже изучили все неровности на дорогах и могут объезжать их с закрытыми глазами. Особенно опасны ямы в тёмное время суток, когда их трудно заметить и можно повредить автомобиль.