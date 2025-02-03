В Ростове на трех улицах Октябрьского района отремонтируют дороги летом 2025 года

— В летний период планируется проведение аналогичных работ, — уточнили представители администрации.

Фото: Ростов.ру

В Ростове на трех улицах Октябрьского района отремонтируют дорогу. Об этом сообщили в администрации района.Ранее жители города выражали недовольство состоянием дорожного полотна. В частности, они указывали на наличие глубоких ям в переулках Боевом, Каляевском и на улице Горской. Некоторые из этих ям достигают глубины до 20 сантиметров.Горожане уже долгое время требуют проведения ремонтных работ на этих участках дороги.После публикации материала на портале DonDay администрация Октябрьского района сообщила, что план ремонта дорог всё же существует.Кроме того, власти сообщили, что в 2024 году уже проводились работы по выравниванию дорожного покрытия на некоторых участках.