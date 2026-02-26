Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове возле частично обрушившегося дома на Шаумяна установили ограждение

В Ростове возле частично обрушившегося дома на Шаумяна установили ограждение
В Ростове возле частично обрушившегося дома на Шаумяна установили ограждение. Об этом сообщает портал Donday.

26 февраля одна из стен старинного дома № 42 обвалилась на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших, а сам дом был расселён ещё в 2024 году. Жильцы соседнего жилого комплекса вызвали экстренные службы на место происшествия. Специалисты убрали нависающие конструкции, кирпичи перенесли с проезжей части на территорию дома. Поскольку это объект культурного наследия, вероятно, строительные материалы разрушенного здания вывозить нельзя.

Затем они установили металлический забор в районе обрушения, и движение транспорта было восстановлено. Важно отметить, что процесс разрушения здания начался как минимум с 2020 года.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика