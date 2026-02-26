Новости
В Ростове частично рухнула стена старинного особняка

В Ростове частично рухнула стена старинного особняка. Инцидент произошел 26 февраля на улице Шаумяна, 42.

По слова главы Ленинской администрации Юлии Мищук, на месте находятся экстренные службы. В ЧП никто не пострадал. Жильцы были расселены еще в 2024 году.

Дом имеет статус объекта культурного наследия. Поэтому в настоящий момент в силах спасателей разобрать нависающие конструкции.

В конце XIX века особняк принадлежал Леониду Адлеру — владельцу крупнейшего в городе магазина музыкальных принадлежностей и производителю пианино и роялей.
