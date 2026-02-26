Новости
Старинный дом на Шаумяна в Ростове начал разрушаться еще 2020 году
Старинный дом на Шаумяна в Ростове начал разрушаться еще в 2020 году. Об этом свидетельствуют снимки Яндекс Карты.

На кадрах видно, что трещина на крыше появилась еще в 2020 году. С тех пор дом медленно, но верно разрушался. 26 февраля все-таки частично обрушилась стена объекта культурного наследия. К счастью, никто не пострадал.

Примечательно, что жильцов расселили еще в 2024 году. У векового особняка, кроме статуса ОКН, есть еще статус индивидуального жилого строения, что не позволяет его признать аварийным. Жильцы отказались переводить его в МКД, в свою очередь местные власти пошли в суд. Но дело затянулось, а здание так и продолжило разрушаться.
Фото: Дондей
Еще по теме:

