Старинный дом на Шаумяна в Ростове начал разрушаться еще 2020 году

Фото: Дондей

Старинный дом на Шаумяна в Ростове начал разрушаться еще в 2020 году. Об этом свидетельствуют снимки Яндекс Карты.На кадрах видно, что трещина на крыше появилась еще в 2020 году. С тех пор дом медленно, но верно разрушался. 26 февраля все-таки частично обрушилась стена объекта культурного наследия. К счастью, никто не пострадал.Примечательно, что жильцов расселили еще в 2024 году. У векового особняка, кроме статуса ОКН, есть еще статус индивидуального жилого строения, что не позволяет его признать аварийным. Жильцы отказались переводить его в МКД, в свою очередь местные власти пошли в суд. Но дело затянулось, а здание так и продолжило разрушаться.