Разбитую смотровую площадку на Седова в Ростове не хотят ремонтировать

фото: Ольга

Ростовчане хотят придать огласке историю с удручающим состоянием смотровой площадки на улице Седова.По словам горожан, на площадке разбита часть плитки, отсутствует секция перил и разрушена тропинка, которая ведет на Парамоновские склады.Прямо под площадкой находятся прошлогодние спиленные деревья, но это никого не смущает. Люди множество раз обращались в администрацию, чтобы отремонтировать смотровую.Специалисты приезжали, но их ответ не устроил ростовчан.— По результатам выезда 03.09.2025 специалистом «УЖКХ» Кировского района установлено, что зеленые насаждения, произрастающие за территорией смотровой площадки, не препятствуют обзору и находятся в удовлетворительном состоянии, — говорится в нем. — Территория под смотровой площадкой в нормативном санитарном состоянии.На территории парка возле смотровой было 4 молодых сожженных ели. Власти обещали спилить их и посадить новые деревья, но вместо этого появились клумбы с бархатцами. Картину дополняют жирные крысы из заброшенного здания ресторана «Балканы».Недалеко от площадки есть маленькая аллея тополей по пути к Парамоновским складам. Дорога там разбита, и добраться к местной достопримечательности нет возможности. На просьбу восстановить дорожку людям ответили, что это бесхозная зона.Ростовчане крайне недовольны обустройством достопримечательностей города. Они просят привести в порядок туристические места Ростова, ведь именно они являются его лицом.