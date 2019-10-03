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В Ростове задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли после пожара

В Ростове задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли после пожара
Подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли после пожара в Ростове, задержали. Об этом стало известно 7 октября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Труп 21-летней местной жительницы обнаружили после пожара на улице Ерёменко. ЧП случилось утром 5 октября в одной из многоэтажек.

Огнём было охвачено 15 квадратных метров помещения. На месте работали 33 пожарных и 11 единиц техники. После тушения спасатели обнаружили тело 21-летней девушки. Как выяснилось позже, она стала жертвой убийства. Накануне между ней и её 30-летним знакомым произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил кухонные топорик и нож и нанёс ей несколько ударов. От полученных травм девушка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг квартиру.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.

- Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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