В Ростове задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело нашли после пожара



Подозреваемого в убийстве девушки, тело которой нашли после пожара в Ростове, задержали. Об этом стало известно 7 октября. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



Труп 21-летней местной жительницы обнаружили после пожара на улице Ерёменко. ЧП случилось утром 5 октября в одной из многоэтажек.



Огнём было охвачено 15 квадратных метров помещения. На месте работали 33 пожарных и 11 единиц техники. После тушения спасатели обнаружили тело 21-летней девушки. Как выяснилось позже, она стала жертвой убийства. Накануне между ней и её 30-летним знакомым произошёл конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил кухонные топорик и нож и нанёс ей несколько ударов. От полученных травм девушка скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджёг квартиру.



Вскоре правоохранители задержали подозреваемого.



- Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.



Все обстоятельства преступления устанавливаются.