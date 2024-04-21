Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В зоопарке Ростова ввели ограничения на самокаты и велосипеды. Информацию об этом сообщили в социальных сетях зоосада.Запрет начал действовать 20 апреля. Теперь по территории зоопарка нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках, велосипедах, скейтбордах, беговелах, детских машинках (толокарах), колесных гаджетах (гироскутерах, сигвеях, моноколесах).Нарушителей планируют выдворять.Ограничения не коснуться детских колясок и детских средств передвижения с ручками, которыми управляют взрослые. Под запрет не попадают и средства передвижения для людей с ограниченными возможностями.Причиной изменения правил стало то, что в зоопарке нет отдельных велодорожек.