— Полностью согласен с мнением ростовчан: текущий вид размещения рекламы действительно неудовлетворителен, — отметил глава города Александр Скрябин. — По моему поручению Департамент транспорта совместно с Управлением наружной рекламой города разработали новую концепцию и формат размещения рекламы.

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Глава города Ростова Александр Скрябин провел оперативное планерное совещание. Важной темой стало обсуждение создания единой концепции рекламы в общественном транспорте. Ранее ростовчане жаловались на хаотичное размещение рекламы на окнах в транспорте.Глава города подчеркнул, что внутри подвижного состава на окнах не должно быть рекламы, которая отвлекает пассажиров и создает дискомфорт.Также Александр Скрябин предложил создать QR-коды, которые будут размещены во всех автобусах для сообщений о нарушениях. Каждый ростовчанин сможет оставить свой комментарий о нарушениях, которые произошли во время поездки. Это поможет оперативно реагировать на обращения граждан и в короткие сроки решать возникающие проблемы.