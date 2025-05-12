Александр Скрябин предложил создать QR-коды, которые будут размещены во всех автобусах для сообщений о нарушениях
Глава города Ростова Александр Скрябин провел оперативное планерное совещание. Важной темой стало обсуждение создания единой концепции рекламы в общественном транспорте. Ранее ростовчане жаловались на хаотичное размещение рекламы на окнах в транспорте.
Глава города подчеркнул, что внутри подвижного состава на окнах не должно быть рекламы, которая отвлекает пассажиров и создает дискомфорт.
Также Александр Скрябин предложил создать QR-коды, которые будут размещены во всех автобусах для сообщений о нарушениях. Каждый ростовчанин сможет оставить свой комментарий о нарушениях, которые произошли во время поездки. Это поможет оперативно реагировать на обращения граждан и в короткие сроки решать возникающие проблемы.