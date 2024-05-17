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В Ростове на Станиславского рушится аварийный дом

В Ростове на Станиславского рушится аварийный дом
В центре Ростова-на-Дону происходит разрушение аварийного дома на улице Станиславского, 272 А, Б. Корреспондент Rostov.ru побывал на месте ЧП 16 мая.

Крупные кирпичи летят с верхних этажей аварийного здания, угрожая прохожим и автомобилям на дороге. Двухэтажный дом, построенный еще в 1904 году, находится в плачевном состоянии уже несколько лет. Несмотря на объявленное в 2019 году аварийное состояние здания, люди продолжают жить в нем.

Жильцы обращались в администрацию Кировского района с жалобами, но никаких действий не последовало. Вероятно, ждут, когда случится обрушение, как на улице Суворова, 7.

Отметим, что строение не имеет статуса объекта культурного наследия.
Фото: Дондей
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