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В Ростове врачи спасли новорожденных двойняшек размером с ладонь

В Ростове врачи спасли новорожденных двойняшек размером с ладонь
В Ростове-на-Дону врачи спасли новорожденных двойняшек размером с ладонь. Информацию об этом сообщили в областном перинатальном центре.

Будущая мама обратилась в перинатальный центр для планового осмотра. Во время обследования у нее диагностировали многоводие — избыток околоплодной жидкости в матке. Женщину срочно госпитализировали, и ей провели процедуру амниоредукции для удаления шести литров жидкости. После этого она находилась под наблюдением врачей.

13 октября у нее начались преждевременные роды, и ей сделали кесарево сечение. На свет появились две девочки весом 700 и 800 грамм. Это критически мало. Они провели первые два месяца жизни в реанимации под тщательным наблюдением медицинского персонала.

Маму с детьми выписали из больницы через три месяца.
Фото: Ростов ру
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