В Ростове врачи спасли новорожденных двойняшек размером с ладонь

Фото: Ростов ру

В Ростове-на-Дону врачи спасли новорожденных двойняшек размером с ладонь. Информацию об этом сообщили в областном перинатальном центре.Будущая мама обратилась в перинатальный центр для планового осмотра. Во время обследования у нее диагностировали многоводие — избыток околоплодной жидкости в матке. Женщину срочно госпитализировали, и ей провели процедуру амниоредукции для удаления шести литров жидкости. После этого она находилась под наблюдением врачей.13 октября у нее начались преждевременные роды, и ей сделали кесарево сечение. На свет появились две девочки весом 700 и 800 грамм. Это критически мало. Они провели первые два месяца жизни в реанимации под тщательным наблюдением медицинского персонала.Маму с детьми выписали из больницы через три месяца.