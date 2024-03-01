В Ростовском перинатальном центре спасли жизнь новорожденной с весом 650 грамм

Фото: Перинатальный центр РО

Ростовские врачи спасли жизнь девочке, родившейся с экстремальным весом. Об этом сообщили сотрудники перинатального центра в социальных сетях 1 марта.В начале ноября в клинике раньше срока на свет появилась девочка с весом 650 грамм. Такая масса была смертельна для ребенка, но врачи не сдавались и в течение четырех месяцев выхаживали малютку.- Мы не сдавались. Выхаживали, дежурили, меняли тактику лечения. Затем начался новый сложный этап выхаживания в отделении патологии. Каждый набранный грамм был на вес золота, - рассказали в перинатальном центре.Сейчас с малышкой уже все хорошо. Девочка набрала достаточную массу, и ее вместе с мамой выписали из больницы.- Спустя каких-то четыре года она будет Снежинкой в детском саду на новогоднем утреннике. Желаем счастья этой сильной семье, - написали ростовские медики.