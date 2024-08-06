Под Ростовом врачи спасли брошенных новорожденных двойняшек

Фото: Перинатальный центр РО

Под Ростовом врачи спасли двух брошенных новорожденных двойняшек Об этом сообщили 6 августа в перинатальном центре Ростовской области.Как сообщили медики, малышки появились на свет 12 мая. Они родились в срок, но очень маленькими и слабыми. По словам врачей, крохи даже не могли самостоятельно дышать.Чтобы забрать двойняшек, доктора ехали за ними почти три часа только в одну сторону. В городе за крохами постоянно наблюдал медперсонал. Врачи дарили брошенным малышкам не только должный уход, но и заботу.Период восстановления занял почти три месяца. Удивительно, но малышка помладше поправилась быстрее. Старшая сестричка долго училась дышать и глотать без помощи врачей.- Младшая сестренка, которая родилась чуть покрупнее, сегодня уже уехала, а старшая готовится к переводу. Хотелось бы, конечно, чтобы они уехали домой, но дома у них нет, - сообщают врачи.К сожалению, никто так и не узнал личность мамы двойняшек. Врачам была известна только группа крови и дата рождения крох.