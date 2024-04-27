Ростовские врачи спасли девочку, родившуюся с весом 870 граммов

Фото: областной перинатальный центр

В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которая родилась раньше срока с весом 870 граммов. Информацию сообщили в областном перинатальном центре 27 апреля.Кроха родилась 4 декабря 2023 года. Это были преждевременные сверхранние роды. При рождении малышка едва дышала и весила всего 870 граммов. Девочку доставили в реанимацию медики, чтобы выходить до нужного срока.- Была долгая реабилитация в отделении патологии новорождённых, где её учили глотать, боролись за каждый набранный грамм, стабилизировали состояние, восстанавливали, реабилитировали и готовили к выписке, - рассказали врачи.Больше здоровью малышки ничего не угрожает. Спустя четыре месяца Софию передали матери.