Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовские врачи спасли девочку, родившуюся с весом 870 граммов

Ростовские врачи спасли девочку, родившуюся с весом 870 граммов
В Ростове-на-Дону врачи спасли девочку, которая родилась раньше срока с весом 870 граммов. Информацию сообщили в областном перинатальном центре 27 апреля.

Кроха родилась 4 декабря 2023 года. Это были преждевременные сверхранние роды. При рождении малышка едва дышала и весила всего 870 граммов. Девочку доставили в реанимацию медики, чтобы выходить до нужного срока.

- Была долгая реабилитация в отделении патологии новорождённых, где её учили глотать, боролись за каждый набранный грамм, стабилизировали состояние, восстанавливали, реабилитировали и готовили к выписке, - рассказали врачи.

Больше здоровью малышки ничего не угрожает. Спустя четыре месяца Софию передали матери.
Фото: областной перинатальный центр
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.