В Ростове возле 20-й поликлиники образовался ледовый каток

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В Ростове на Западном возле 20-й поликлиники образовался каток. Кадры заледеневших тротуаров опубликовали очевидцы в соцсетях.По словам горожан, буквально все дорожки оказались покрыты слоем льда, в том числе каток образовался на проспекте Коммунистическом, 39. В районе 20-й поликлиники практически невозможно пройти. Люди не шагают, а катятся по тротуарам.- Как людям идти? Ничего нигде не посыпано.Накануне в Ростове случился перепад температур. После потепления снег начал таять и на дорогах образовался лед. Теперь горожане вынуждены проходить через целые испытания, чтобы добраться до пункта назначения.Напомним, ранее власти отчитались, что на противогололедную обработку выделили более 100 единиц техники. Однако это ситуацию не спасло. Многие участки в городе не посыпали даже песком.