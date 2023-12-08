Ростовчане пожаловались на плохую противогололедную обработку

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Жители Ростова пожаловались на плохую противогололедную обработку. Соответствующую жалобу горожане опубликовали в комментариях соцсетей городской администрации.С приходом гололедных явлений власти отчитались, что в донской столице сотни рабочих задействованы в противогололедной обработке улиц. Однако вместо благодарности ростовчан они получили массовые жалобы.По словам местных жителей, многие улицы в городе остались необработанными. Такими оказались улицы Чехова, Социалистическая, 40 лет Победы и Александровка.- Я выхожу из дома, у меня каток. Мне как к рабочему месту добираться? На крыльях лететь или через травмпункт? Вы мне будете ушибы и переломы компенсировать? - негодуют в соцсетях ростовчане.Даже несмотря на сотни спецмашин, которые привлекли для обработки территорий, многие территории все еще остаются скользкими. Горожане не могут спокойно пройти по тротуарам из-за риска упасть. Они аккуратно пробираются через замерзшие «препятствия», чтобы не получить травмы.Много вопросов и по поводу методов обработки. По словам людей, рабочие наспех посыпают песком дороги, забывая про пороги и подъемы, где можно поскользнуться. Специалисты применяют устаревшие способы, тогда как дороги можно обрабатывать более эффективными противогололедными реагентами.На выходных в Ростове ожидаются дожди и понижение температуры. Вскоре дороги снова превратятся в каток.