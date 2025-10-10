Новости
В Ростовской области при ликвидации ДТП спасли трех человек

В Ростовской области за 9 октября пожарные ликвидировали восемь техногенных пожаров и последствия трех ДТП. В ходе работы специалистам МЧС удалось спасти три человека.

Кроме того, были потушены два возгорания сухой растительности.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, всего в выездах участвовали 132 специалиста и 33 единицы техники.

Напомним, что в Ростовской области действует штормовое предупреждение. Местами ожидаются дождь с грозой и сильный шквалистый ветер.

В Ростове 10 октября синоптики прогнозируют переменную облачность с туманом. Ожидается небольшой и умеренный дождь, а в некоторых районах до конца суток возможны сильные ливни с грозой и ветром до 20 м/с. Температура воздуха будет около +17 градусов.
Фото: МЧС по Ростовской области
