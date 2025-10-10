Дожди и похолодание ожидаются в Ростове на выходных

Фото: нейросеть

В Ростове на предстоящих выходных ожидается пасмурная погода с понижением температуры до +16 градусов. Об этом предупреждают метеорологи из Гисметео.В субботу, 11 октября, весь день будут идти дожди. Днём температура поднимется до +16 градусов, а ночью опустится до +14 градусов. Ветер юго-западный, до восьми метров в секунду.В воскресенье будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +15 градусов. Ночью температура опустится до +13 градусов. Днем будет облачно, ветер западный, до девяти метров в секунду.