В Ростове могут поднять цены на проезд в общественном транспорте

В Ростове может измениться цена на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил глава департамента транспорта Христофор Ермашов на заседании городской думы 17 августа.Стоимость проезда изменится из-за популярности банковских карт. Больше 90% оплат проводится именно через них. Как известно, проезд по карте стоит 23 рубля, а наличными - 26 рублей. Так как по каждой оплате картой банку перечисляется процент, расходы сильно увеличились.Скорее всего, стоимость проезда по банковским картам увеличат, а цена на проезд по транспортным, наоборот, упадёт. Ведь из выпущенных почти 900 тысяч карт активно используются меньше трети. В администрации города пересмотр тарифов поддержали.