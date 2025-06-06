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В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитую лестницу

В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитую лестницу
В Ростове-на-Дону в подземном переходе на проспекте Шолохова провели капитальный ремонт лестницы. Об этом стало известно от городской администрации 5 июня.

Проблема с повреждёнными ступенями в тоннельном переходе рядом с пригородным автовокзалом существовала уже давно. Жители города сообщали о том, что по лестнице опасно ходить из-за её состояния. Материал, из которого были сделаны ступени, со временем пришёл в негодность.

Два месяца назад власти отреагировали на жалобы горожан и отремонтировали наиболее аварийные участки. В начале июня городская администрация приступила к полному обновлению плиточного покрытия.
Фото: Городская администрация
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