В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитую лестницу

Фото: Городская администрация

В Ростове-на-Дону в подземном переходе на проспекте Шолохова провели капитальный ремонт лестницы. Об этом стало известно от городской администрации 5 июня.Проблема с повреждёнными ступенями в тоннельном переходе рядом с пригородным автовокзалом существовала уже давно. Жители города сообщали о том, что по лестнице опасно ходить из-за её состояния. Материал, из которого были сделаны ступени, со временем пришёл в негодность.Два месяца назад власти отреагировали на жалобы горожан и отремонтировали наиболее аварийные участки. В начале июня городская администрация приступила к полному обновлению плиточного покрытия.