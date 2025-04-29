На проспекте Ленина в подземном переходе провалилась решетка ливневки

Фото: Администрация Ростова соцсети

В Ростове-на-Дону на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Михаила Нагибина, произошло ЧП: в подземном переходе провалилась решётка ливневой канализации. Об этом сообщили жители города в группе администрации 29 апреля.По словам горожан, в углубление могут попасть люди, которые не заметят отсутствие решётки. Судя по фотографиям, яма действительно большая, и если в неё упасть, можно получить травму.Местные власти отреагировали на проблему оперативно.«До 30 апреля будет организован комиссионный выход для оценки повреждений в подземном переходе», — сообщили в администрации.Возможно, ремонт будет завершён в ближайшее время. Учитывая, что впереди майские праздники, люди могут легко попасть в ловушку.