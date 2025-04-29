Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На проспекте Ленина в подземном переходе провалилась решетка ливневки

На проспекте Ленина в подземном переходе провалилась решетка ливневки
В Ростове-на-Дону на проспекте Ленина, в районе пересечения с улицей Михаила Нагибина, произошло ЧП: в подземном переходе провалилась решётка ливневой канализации. Об этом сообщили жители города в группе администрации 29 апреля.

По словам горожан, в углубление могут попасть люди, которые не заметят отсутствие решётки. Судя по фотографиям, яма действительно большая, и если в неё упасть, можно получить травму.

Местные власти отреагировали на проблему оперативно.

«До 30 апреля будет организован комиссионный выход для оценки повреждений в подземном переходе», — сообщили в администрации.

Возможно, ремонт будет завершён в ближайшее время. Учитывая, что впереди майские праздники, люди могут легко попасть в ловушку.
Фото: Администрация Ростова соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.