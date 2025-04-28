В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитые плиты на ступенях

Фото: Городская администрация

В Ростове-на-Дону починили разбитые плиты в подземке на Шолохова. Об этом сообщили в городской администрации.Проблема появилась в районе дома №126. Люди жаловались, что плиты отходят от лестничного блока. Жители переживали, что могут упасть на аварийном участке. 28 апреля специалисты починили плиты.- Работы были произведены силами дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, - отметили местные власти.