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В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитые плиты на ступенях

В Ростове в подземном переходе на Шолохова починили разбитые плиты на ступенях
В Ростове-на-Дону починили разбитые плиты в подземке на Шолохова. Об этом сообщили в городской администрации.

Проблема появилась в районе дома №126. Люди жаловались, что плиты отходят от лестничного блока. Жители переживали, что могут упасть на аварийном участке. 28 апреля специалисты починили плиты.

- Работы были произведены силами дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры города, - отметили местные власти.
Фото: Городская администрация
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