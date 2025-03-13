В подземке на проспекте Шолохова в Ростове пропало освещение

Фото: Администрация

В Ростове в подземном переходе на проспекте Шолохова пропало освещение. Об этом сообщили в городской администрации.Неизвестные оборвали провода на всех лампочках, оставив горожан без света. Теперь людям приходится использовать фонарики. Власти обещают восстановить освещение до 14 марта.На прошлой неделе вандалы также повредили освещение в подземном переходе на Большой Садовой. Местные власти призывают сообщать в полицию о случаях вандализма.