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В подземке на проспекте Шолохова в Ростове пропало освещение

В подземке на проспекте Шолохова в Ростове пропало освещение
В Ростове в подземном переходе на проспекте Шолохова пропало освещение. Об этом сообщили в городской администрации.

Неизвестные оборвали провода на всех лампочках, оставив горожан без света. Теперь людям приходится использовать фонарики. Власти обещают восстановить освещение до 14 марта.

На прошлой неделе вандалы также повредили освещение в подземном переходе на Большой Садовой. Местные власти призывают сообщать в полицию о случаях вандализма.
Фото: Администрация
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