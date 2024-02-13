В Ростове обрушающийся «Дом с ангелами» оградили сигнальной лентой

Фото: Ростов ру

В Ростове обрушается «Дом с ангелами». Здание оградили сигнальной лентой. Со старинного здания летят штукатурка и куски бетона на людей и стоящие рядом машины. Здание действительно создает опасность для прохожих.Доходный дом наследников В. Р. Максимова продолжает рушиться. Из-за непогоды с фасада здания откалываются булыжники, а фундамент начал проседать. Ростовчане уже не единожды жаловались в администрацию на аварийное состояние дома на Московской, 72. Единственное, что сделали местные власти, - оградили опасный участок около объекта культурного наследия красной лентой.В 2021 году приняли решение дом сохранить и сделать там музей. Но когда это случится, неизвестно. К тому же дом может попросту не выстоять до этого момента, ведь уже сейчас он рушится на глазах. Огромные куски бетона могут в любой момент упасть на головы туристам или гостям музея. А пока только активисты поддерживают «Дом с ангелами» в надлежащем состоянии. Ранее они вывезли оттуда большое количество мусора, а также заколотили фанерой вход и окна от асоциальных личностей.Старинный ростовский «Дом с ангелами» построили конце XIX века. Это дом наследников В. Р. Максимова. В 1908 году в этом здании на первом этаже размещались магазины готового платья, над ними были квартиры, которые снимали ростовские врачи, адвокаты, инженеры.Отметим, что дому был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.