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В Ростове обрушающийся «Дом с ангелами» оградили сигнальной лентой

В Ростове обрушающийся «Дом с ангелами» оградили сигнальной лентой
В Ростове обрушается «Дом с ангелами». Здание оградили сигнальной лентой. Со старинного здания летят штукатурка и куски бетона на людей и стоящие рядом машины. Здание действительно создает опасность для прохожих.

Доходный дом наследников В. Р. Максимова продолжает рушиться. Из-за непогоды с фасада здания откалываются булыжники, а фундамент начал проседать. Ростовчане уже не единожды жаловались в администрацию на аварийное состояние дома на Московской, 72. Единственное, что сделали местные власти, - оградили опасный участок около объекта культурного наследия красной лентой.


В 2021 году приняли решение дом сохранить и сделать там музей. Но когда это случится, неизвестно. К тому же дом может попросту не выстоять до этого момента, ведь уже сейчас он рушится на глазах. Огромные куски бетона могут в любой момент упасть на головы туристам или гостям музея. А пока только активисты поддерживают «Дом с ангелами» в надлежащем состоянии. Ранее они вывезли оттуда большое количество мусора, а также заколотили фанерой вход и окна от асоциальных личностей.

Старинный ростовский «Дом с ангелами» построили конце XIX века. Это дом наследников В. Р. Максимова. В 1908 году в этом здании на первом этаже размещались магазины готового платья, над ними были квартиры, которые снимали ростовские врачи, адвокаты, инженеры.

Отметим, что дому был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.
Фото: Ростов ру
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