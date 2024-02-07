Аварийное здание на Соколова оградили сигнальной лентой

Фото: Ростов ру

Обрушающийся дом на проспекте Соколова в Ростове оградили сигнальной лентой. С крыши и фасада старинного здания летят кирпичи. Они могут упасть на головы прохожих.Аварийный дом № 54 рушится. Из-за порывов ветра со здания на горожан летят огромные кирпичи. Ростовчане пожаловались на опасную двухэтажку. В сети опубликовали десятки фото и видео плохого состояния дома со столетней историей.В администрации города ничего лучше не придумали, кроме как оградить дом красной лентой. Насколько это поможет безопасно пройти горожанам по опасному участку, пока не понятно.Дом № 54 на проспекте Соколова был построен в 1917 году. Статуса объекта культурного наследия у здания нет. Дом признан аварийным еще в 2021 году. Тогда же его должны были снести. Однако разрушающееся здание все еще находится на своем месте и представляет опасность для ростовчан.