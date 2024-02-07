Аварийное здание на Соколова оградили сигнальной лентой
Обрушающийся дом на проспекте Соколова в Ростове оградили сигнальной лентой. С крыши и фасада старинного здания летят кирпичи. Они могут упасть на головы прохожих.
Аварийный дом № 54 рушится. Из-за порывов ветра со здания на горожан летят огромные кирпичи. Ростовчане пожаловались на опасную двухэтажку. В сети опубликовали десятки фото и видео плохого состояния дома со столетней историей.
В администрации города ничего лучше не придумали, кроме как оградить дом красной лентой. Насколько это поможет безопасно пройти горожанам по опасному участку, пока не понятно.
Дом № 54 на проспекте Соколова был построен в 1917 году. Статуса объекта культурного наследия у здания нет. Дом признан аварийным еще в 2021 году. Тогда же его должны были снести. Однако разрушающееся здание все еще находится на своем месте и представляет опасность для ростовчан.