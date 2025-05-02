фото: дондей

В Ростове старинный особняк оградили сигнальной лентой. Об этом сообщила местная жительница порталу Donday.Разрушающееся здание несколько лет осыпалось на пешеходные дорожки. На кадрах видно, что кирпичи и пыль скопились у остановки.Жители давно жаловались на отсутствие ограждения. Районная администрация направила письмо владельцу участка, но тот не отреагировал. Решение проблемы займет много времени: сначала нужно найти собственника, затем определить судьбу разрушающегося здания.