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В Ростове старинный особняк оградили сигнальной лентой

В Ростове старинный особняк оградили сигнальной лентой
В Ростове старинный особняк оградили сигнальной лентой. Об этом сообщила местная жительница порталу Donday.

Разрушающееся здание несколько лет осыпалось на пешеходные дорожки. На кадрах видно, что кирпичи и пыль скопились у остановки.

Жители давно жаловались на отсутствие ограждения. Районная администрация направила письмо владельцу участка, но тот не отреагировал. Решение проблемы займет много времени: сначала нужно найти собственника, затем определить судьбу разрушающегося здания.
фото: дондей
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