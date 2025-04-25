В Ростове устранили коммунальную аварию на территории дома вирусолога Ивановского

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В Ростове-на-Дону специалисты устранили коммунальную аварию на территории дома, в котором жил известный вирусолог Дмитрий Ивановский. Об этом сообщили представители городской администрации.Ранее в СМИ появилась информация о коммунальной аварии на объекте культурного наследия, расположенном по адресу: улица Социалистическая, 87. Из-за протечки горячей и холодной воды под фундаментом памятника архитектуры возникла опасность его дальнейшего разрушения. Это вызвало беспокойство у общественности, так как здание и так находилось в неудовлетворительном состоянии, а постоянные подтопления могли привести к ещё большим повреждениям.В то же время городская администрация объявила о закупке на 2 миллиона рублей для проведения противоаварийных работ на вековом здании.После того как проблема была освещена в СМИ, ситуация была исправлена.«Привлечённая управляющая организация устранила течь», — сообщили представители местных властей.Здание было возведено в 80-х годах XIX века. В жилом помещении жил учёный Дмитрий Иосифович Ивановский, физиолог растений, микробиолог и один из основателей вирусологии. Дмитрий Иосифович переехал в Ростов в 1915 году и проживал в этом доме до 1920 года. В Ростове он опубликовал свою монографию «Физиология растений». Она стала учебным пособием, сохранившим свою научную ценность до сих пор.В 2012 году историческое здание было признано аварийным, и жильцы были переселены. Спустя десять лет строение начало активно разрушаться.