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Медик из Ростовской области рассказала о продуктах, улучшающих настроение. Об этом сообщает портал DonDay.Фрукты, овощи, рыба, орехи и сыры – отличный способ поднять жизненный тонус и улучшить настроение. Врач Дарья Мелешко отмечает, что особенно эффективны для создания позитивного настроя фрукты и овощи с насыщенным цветом.Чем ярче и интенсивнее их оттенок, тем выше концентрация полезных элементов, стимулирующих выработку серотонина, известного как гормон счастья. Орехи, в свою очередь, способствуют снижению нервного напряжения благодаря содержанию жирных кислот и витамина Е. Какао и шоколад мгновенно взбодрят и вызовут прилив радости.Эти продукты давно зарекомендовали себя как эффективные "улучшители" настроения, так как содержат триптофан и кофеин. Триптофан помогает расслабиться и справиться со стрессом, а кофеин дарит энергию. Рыба и сыры – ценные продукты, помогающие снизить уровень стресса и нервного напряжения. Врач подчеркивает, что сыры богаты триптофаном, веществом, оказывающим успокаивающее действие на нервную систему.Небольшое количество острой пищи также может улучшить настроение, так как способствует выработке эндорфина, гормона радости. Однако важно помнить, что чрезмерное употребление острой пищи может вызвать ожог слизистой оболочки.