В жутком лобовом ДТП в ростовской области пострадала пятимесячная девочка

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в ДТП пострадала пятимесячная девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.Происшествие случилось днем 6 июля на трассе между Самбеком и Матвеевым Курганом. Согласно предварительным данным, 35-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. В итоге, произошло лобовое столкновение на большой скорости с автомобилем "Фольксваген", за рулем которого находился 38-летний мужчина.По информации, предоставленной областным управлением ГИБДД, травмы получили водитель "Фольксвагена", 31-летний пассажир этой же машины и пятимесячный ребенок, находившийся в "Фольксвагене".