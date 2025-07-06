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В жутком лобовом ДТП в ростовской области пострадала пятимесячная девочка

В жутком лобовом ДТП в ростовской области пострадала пятимесячная девочка

В Ростовской области в ДТП пострадала пятимесячная девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Происшествие случилось днем 6 июля на трассе между Самбеком и Матвеевым Курганом. Согласно предварительным данным, 35-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу в месте, где это запрещено. В итоге, произошло лобовое столкновение на большой скорости с автомобилем "Фольксваген", за рулем которого находился 38-летний мужчина.

По информации, предоставленной областным управлением ГИБДД, травмы получили водитель "Фольксвагена", 31-летний пассажир этой же машины и пятимесячный ребенок, находившийся в "Фольксвагене".
Фото: Госавтоинспекция РО
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