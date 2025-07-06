В Ростовской области из горящей квартиры спасли 79-летнего инвалида

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области из объятой пламенем квартиры был спасен 79-летний мужчина с ограниченными возможностями. Информацию об этом предоставили в пресс-службе регионального управления МЧС.Инцидент произошел утром 6 июля в Семикаракорском районе. Возгорание началось приблизительно в 10 утра на первом этаже многоэтажного жилого дома, расположенного по улице Красноармейской. К моменту прибытия пожарных подразделений огонь распространился на площади около двух квадратных метров.Для ликвидации пожара были направлены восемь сотрудников пожарной службы и две единицы спецтехники. Из охваченного огнем дома были эвакуированы шесть человек. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили 79-летнего мужчину с инвалидностью. Пострадавшего с признаками отравления продуктами горения передали бригаде скорой помощи.