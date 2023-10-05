В Ростове устранили коммунальную аварию на улице Донской
Специалисты устранили коммунальную аварию на улице Донской в Ростове. Горячая жидкость полилась из люка 5 октября на пересечении с переулком Семашко.
Ранее реки нечистот растеклись по проезжей части. Жидкость стекала прямо по спуску к городской набережной. От жидкости исходила сильная вонь.
Кроме того, улицу Донскую уже неоднократно заливало. Специалисты Ростовводоканала и РТС пытались решить проблему, но коллектор снова прорвало.
- Информация о течи горячей воды по данному адресу была незамедлительно передана ресурсоснабжающим организациям для принятия необходимых мер. Течь была ликвидирована, - добавили городские власти.