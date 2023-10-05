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В Ростове устранили коммунальную аварию на улице Донской

В Ростове устранили коммунальную аварию на улице Донской
Специалисты устранили коммунальную аварию на улице Донской в Ростове. Горячая жидкость полилась из люка 5 октября на пересечении с переулком Семашко.

Ранее реки нечистот растеклись по проезжей части. Жидкость стекала прямо по спуску к городской набережной. От жидкости исходила сильная вонь.

Кроме того, улицу Донскую уже неоднократно заливало. Специалисты Ростовводоканала и РТС пытались решить проблему, но коллектор снова прорвало.

- Информация о течи горячей воды по данному адресу была незамедлительно передана ресурсоснабжающим организациям для принятия необходимых мер. Течь была ликвидирована, - добавили городские власти.
Фото: Rostov.ru
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