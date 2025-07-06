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В Суворовском в Ростове водитель иномарки врезалась в киоск

В Суворовском в Ростове водитель иномарки врезалась в киоск

В микрорайоне Суворовский в Ростове-на-Дону женщина за рулем иномарки стала виновницей аварии: ее автомобиль столкнулся с торговым павильоном и повредил припаркованную машину. Очевидцы зафиксировали момент ДТП на видео и поделились им в сети.

Происшествие случилось утром 6 июля на парковке по улице Петренко, 1. По предварительным данным, водитель "Мерседес" не смогла удержать контроль над машиной и на большой скорости сначала задела "Черри Тиго", а затем врезалась в торговый киоск.

Полицейские, прибывшие на место аварии, заметили у женщины-водителя признаки опьянения. Она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.

Также выяснилось, что у автомобилистки не было прав, а владельцем машины был пассажир. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, на водителя и собственника "Mерседеса" были составлены административные протоколы.
Фото: Соцсети
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