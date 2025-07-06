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Авиалайнер ростовской компании вернулся на стоянку по технической причине

Авиалайнер ростовской компании вернулся на стоянку по технической причине

Авиалайнер ростовской компании вернулся на стоянку из-за неисправности. Об этом сообщает AVIAINCIDENT.

Воздушное судно совершало рейс из аэропорта Минеральных Вод 3 июля, когда во время выполнения полета экипажем была выявлена поломка. В связи с этим было принято решение о возвращении самолета на место стоянки.
Стоит отметить, что ранее, 28 июня, воздушное судно той же авиакомпании столкнулось с нехваткой топлива на высоте около 8,5 километра. Несмотря на это, сигнал бедствия не был отправлен, и полет завершился благополучно.
Фото: Aviaincident
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