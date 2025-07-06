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В Ростовской области в водоемах не обнаружили инфекций и вирусов

В Ростовской области в водоемах не обнаружили инфекций и вирусов

Согласно информации с официального портала Роспотребнадзора по Ростовской области, в местных водоемах не было выявлено присутствия инфекционных заболеваний и вирусов.

Донское отделение ведомства регулярно еженедельно контролирует состояние воды в реках и озерах области, анализируя пробы на наличие паразитов, вирусных агентов и болезнетворных микроорганизмов. Данные проверки проводятся в период с мая по октябрь включительно.

Анализ воды осуществляется по трем основным направлениям: оцениваются микробиологические, паразитологические и вирусологические характеристики. Это делается для обеспечения безопасности граждан, отдыхающих у воды.

К примеру, в минувшем году в местах отдыха жителей области было отобрано и изучено 230 образцов воды на предмет микробиологического соответствия нормам, 158 проб были исследованы на наличие паразитов, а 15 проб – на присутствие вирусов.

- В результате проведенных исследований возбудители инфекций, в том числе вирусные, в пробах воды обнаружены не были, – сообщили представители ведомства.
Фото: Donday
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