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На территории всей Ростовской области ночью 6 июля объявили воздушную опасность

На территории всей Ростовской области ночью 6 июля объявили воздушную опасность
На территории всей Ростовской области ночью 6 июля объявили воздушную опасность. Соответствующее уведомление РСЧС начало присылать жителям региона около 23:23.

Гражданам советуют укрыться от непогоды, покинув открытые пространства и войдя в здания, а также держаться подальше от окон.

Стоит отметить, что в ночь с 5 на 6 июня в воздушном пространстве над Азовским морем был сбит беспилотный летательный аппарат. Всего за прошедшую ночь силы ПВО отразили атаку 120 БПЛА над регионами России.
Фото: скриншот
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