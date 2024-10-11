В Ростове на Новаторов устранили коммунальную аварию

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В Ростове-на-Дону на Новаторов устранили коммунальную аварию. Об этом сообщает Donday со ссылкой на городской водоканал.Ранее горожане сообщали о прорыве на улице Новаторов, 10а. Люди рассказали, что практически вся проезжая часть оказалась под толщей воды. Жидкость пробиралась к пешеходным дорожкам. Кроме того, в воде лежал различный мусор, и машины не могли проехать по этому участку.По данным Ростовводоканала, прорыв трубы холодного водоснабжения устранили 8 октября.- Началась замена трубы холодного водоснабжения, срок исполнения работ - 4-й квартал 2024 года, - добавили в ведомстве.