Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Новаторов устранили коммунальную аварию

В Ростове на Новаторов устранили коммунальную аварию
В Ростове-на-Дону на Новаторов устранили коммунальную аварию. Об этом сообщает Donday со ссылкой на городской водоканал.

Ранее горожане сообщали о прорыве на улице Новаторов, 10а. Люди рассказали, что практически вся проезжая часть оказалась под толщей воды. Жидкость пробиралась к пешеходным дорожкам. Кроме того, в воде лежал различный мусор, и машины не могли проехать по этому участку.

По данным Ростовводоканала, прорыв трубы холодного водоснабжения устранили 8 октября.

- Началась замена трубы холодного водоснабжения, срок исполнения работ - 4-й квартал 2024 года, - добавили в ведомстве.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.