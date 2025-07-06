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О дождях на трассе М-4 «Дон» предупредили водителей из Ростовской области

О дождях на трассе М-4 «Дон» предупредили водителей из Ростовской области

О надвигающихся дождях на трассе М-4 «Дон» предупредили водителей Ростовской области. Об этом проинформировали в «Автодоре».

Согласно прогнозам, до конца текущего дня, 6 июля, в регионе ожидается усиление ветра, достигающее шквальных значений до 25 м/с, а также интенсивные осадки в виде ливней, сопровождающиеся громом и градом.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями автомобилистам настоятельно рекомендуется придерживаться установленных скоростных ограничений, отказаться от рискованных обгонов и маневров, а также увеличить дистанцию между транспортными средствами.
Фото: Donday
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