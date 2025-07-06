В Ростовской области за сутки 5 июля потушили 10 техногенных пожаров

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За прошедшие сутки, 5 июля, в Ростовской области было ликвидировано 10 пожаров техногенного характера. Информация предоставлена областным управлением МЧС.Согласно данным ведомства, в указанный день в Донском крае было зафиксировано 10 случаев возгорания на открытой местности, а также 5 дорожно-транспортных происшествий. В результате оперативных действий спасателям удалось вызволить из опасности шесть человек.В общей сложности для реагирования на все происшествия были задействованы 244 специалиста и 61 единица техники.