Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области ищут пропавшего без вести месяц назад 44-летнего мужчину. С 17 июня нет никаких сведений о том, где находится Виталий Михайлик.В этот день мужчина вышел из своего дома в селе Кутейниково, не сказав никому, куда и зачем он уходит. Близкие забеспокоились, когда Виталий перестал отвечать на телефонные звонки и не вернулся. Они попросили помощи в его розыске у полицейских и волонтеров.Приметы Виталия: рост – около 178 сантиметров, стройный. У него темно-каштановые волосы, с проседью, и голубые глаза. Во что был одет Виталий в день исчезновения, пока не известно.Если вам знаком этот человек по фотографии или вы его где-то видели, пожалуйста, сообщите об этом в ближайший полицейский участок или позвоните по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.