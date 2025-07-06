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В Ростовской области ищут пропавшего без вести месяц назад 44-летнего мужчину

В Ростовской области ищут пропавшего без вести месяц назад 44-летнего мужчину
В Ростовской области ищут пропавшего без вести месяц назад 44-летнего мужчину. С 17 июня нет никаких сведений о том, где находится Виталий Михайлик.

В этот день мужчина вышел из своего дома в селе Кутейниково, не сказав никому, куда и зачем он уходит. Близкие забеспокоились, когда Виталий перестал отвечать на телефонные звонки и не вернулся. Они попросили помощи в его розыске у полицейских и волонтеров.

Приметы Виталия: рост – около 178 сантиметров, стройный. У него темно-каштановые волосы, с проседью, и голубые глаза. Во что был одет Виталий в день исчезновения, пока не известно.

Если вам знаком этот человек по фотографии или вы его где-то видели, пожалуйста, сообщите об этом в ближайший полицейский участок или позвоните по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52.
Фото: Лиза Алерт
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