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На трассе Ростов-Ставрополь в жутком ДТП погиб водитель легковушки

На трассе Ростов-Ставрополь в жутком ДТП погиб водитель легковушки

В Ростовской области произошла ужасная автокатастрофа, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Смертельное столкновение произошло вечером 6 июля на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь.

Согласно предварительным данным, к трагедии привела потеря контроля над управлением грузовиком «КамАЗ» 53-летним водителем. Во время движения в Песчанокопском районе у грузовика внезапно произошел лопнуло колесо. Потерявшая управление многотонная машина на большой скорости выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 35-летний мужчина.

По информации, полученной от областной Госавтоинспекции, водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии до приезда медиков.
Фото: Госавтоинспекция РО
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