На трассе Ростов-Ставрополь в жутком ДТП погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области произошла ужасная автокатастрофа, в результате которой погиб водитель легкового автомобиля. Смертельное столкновение произошло вечером 6 июля на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону и Ставрополь.Согласно предварительным данным, к трагедии привела потеря контроля над управлением грузовиком «КамАЗ» 53-летним водителем. Во время движения в Песчанокопском районе у грузовика внезапно произошел лопнуло колесо. Потерявшая управление многотонная машина на большой скорости выехала на встречку и врезалась в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился 35-летний мужчина.По информации, полученной от областной Госавтоинспекции, водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии до приезда медиков.