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В Ростове у Цыганского озера неизвестные повесили на деревья мертвых воронов

В Ростове у Цыганского озера неизвестные повесили на деревья мертвых воронов
В Ростове на Западном неизвестные повесили на деревья десятки мертвых воронов. Жуткие кадры опубликовали местные жители 17 февраля в соцсетях.

Птиц повесили на ветках деревьев около Цыганского озера. Горожане предположили, что кто-то намеренно их убил и развесил. Однако кто и зачем это сделал с невинными воронами, неизвестно.

- Это уж слишком. Вороны-то причём? - негодуют в социальных сетях ростовчане.

Сделал ли это на самом деле человек, непонятно.
Фото: Соцсети.
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