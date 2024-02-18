В Ростове у Цыганского озера неизвестные повесили на деревья мертвых воронов

Фото: Соцсети.

В Ростове на Западном неизвестные повесили на деревья десятки мертвых воронов. Жуткие кадры опубликовали местные жители 17 февраля в соцсетях.Птиц повесили на ветках деревьев около Цыганского озера. Горожане предположили, что кто-то намеренно их убил и развесил. Однако кто и зачем это сделал с невинными воронами, неизвестно.- Это уж слишком. Вороны-то причём? - негодуют в социальных сетях ростовчане.Сделал ли это на самом деле человек, непонятно.