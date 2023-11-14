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На пляже Цимлянского водохранилища обнаружили десятки мертвых птиц

На пляже Цимлянского водохранилища обнаружили десятки мертвых птиц
На берегу Цимлянского водохранилища нашли десятки мертвых птиц. Снимки горожане опубликовали в соцсетях 14 ноября.

По словам очевидцев, трупы птиц заметили в районе улицы Крупской в Цимлянске. На кадрах видно, что крылатых принесло волной на берег. Помимо трупов птиц, пляж усыпан мусором.

- Нужно с этим срочно что-то делать! - добавили пользователи.

Люди в комментариях добавили, что аналогичная ситуация случается каждый год. Кто-то предполагает, что причиной гибели крылатых могла стать атомная станция неподалеку. Однако некоторые думают, что птицы отравились.

Пока официальной информации о том, что случилось, нет. Специалистам Минприроды предстоит это выяснить.
Фото: СоцСети
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